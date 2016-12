10:57 - La principale formazione dei ribelli siriani ha annunciato che non parteciperà alla conferenza di Ginevra 2, convocata dall'Onu per il 22 gennaio. Lo ha detto all'emittente panaraba Al Jazeera il generale disertore siriano Salim Idriss, comandante dell'Esercito libero vicino alla Coalizione delle opposizioni siriane in esilio (Cns). "Non ci sono le condizioni - ha spiegato -. Continueremo a combattere".