Siria, opposizione attacca l'Onu

01:20 - La Coalizione nazionale siriana, che raggruppa l'opposizione al regime di Bashar el Assad, ha attaccato l'inviato dell'Onu Lakhdar Brahimi che martedì aveva definito l'opposizione "divisa" e "non pronta" per la conferenza Ginevra 2. In un comunicato la Coalizione chiede a Brahimi di "cercare di soddisfare le legittime aspirazioni del popolo siriano e di mettere fine alle sofferenze dei siriani o almeno di restare neutrale".