01:41 - Le forze di opposizione al regime siriano di Bashar al-Assad si sono accordate per partecipare ai colloqui di pace di Ginevra. L'annuncio della coalizione, tradotto dall'arabo, sottolinea le condizioni che devono essere rispettate prima dei colloqui, che mirano a porre fine a due anni e mezzo di guerra civile in Siria. Afferma inoltre che i colloqui stessi devono sfociare in una transizione politica.