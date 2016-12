10:19 - Gli ispettori dell'Opac hanno annunciato che tutto l'equipaggiamento per la produzione delle armi chimiche in Siria, dichiarato da Damasco, è stato distrutto. I team dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche hanno ispezionato 21 dei 23 siti nel Paese. I restanti due erano troppo pericolosi da visitare, ma il loro equipaggiamento era già stato trasferito in altri siti controllati.