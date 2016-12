14:50 - Tre dei sette operatori della Croce rossa internazionale sequestrati domenica nel nord-ovest della Siria sono stati liberati. Lo ha detto da Damasco il portavoce dell'organizzazione, Simon Schorno, secondo cui "sono sani e salvi". Gli operatori erano andati nella località di Idlib per valutare la situazione sanitaria in diverse strutture della provincia e per consegnare forniture mediche.