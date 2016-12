23:57 - Nove cittadini libanesi tenuti in ostaggio in Siria sono stati liberati grazie alla mediazione del Qatar. Lo riferisce al Jazeera citando il ministro degli Esteri qatariota Khalid bin Mohamed al-Attiyah. Il canale satellitare non ha fornito altre informazioni sul rilascio. Lo scorso anno undici pellegrini sciiti libanesi erano stati rapiti mentre rientravano da un pellegrinaggio in una delle città sante iraniane.