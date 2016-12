09:01 - Il fotografo polacco Marcin Suder, rapito nel nord ovest della Siria a luglio, è stato liberato. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, su Twitter, aggiungendo che Suder "è di ritorno in patria". Il fotografo si trovava in Siria per conto dell'agenzia polacca Studio Melon.