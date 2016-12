Siria, l'Onu contro Assad: "Abbiamo le prove che autorizzò il massacro"

16:52 - L'inchiesta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani in Siria ha prodotto le prove che il presidente Bashar al-Assad ha autorizzato "crimini di guerra e contro l'umanità nel suo Paese". Lo riferisce l'alto Commissario per i diritti umani, Navi Pillay. E' la prima volta che un funzionario del Palazzo di Vetro accusa in modo così diretto il presidente siriano.

Le prove, ha spiegato la Pillay, indicano responsabilità "al più alto livello di governo, incluso il capo dello Stato" nel compiere "crimini molto gravi, crimini di guerra e crimini contro l'umanità". E' la prima volta che l'Alto Commissariato dell'Onu accusa in modo così diretto il presidente Assad. In precedenza, l'inchiesta aveva prodotto prove di abusi dei diritti umani in Siria anche da parte dei ribelli.