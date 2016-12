Siria, Kerry: "Ora conferenza pace"

06:23 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha incontrato a Bali il suo omologo russo, Sergei Lavrov. Al centro del colloquio la situazione siriana. "Il processo di distruzione delle armi chimiche è stato avviato a tempo di record - ha detto Kerry - e siamo molto grati alla Russia per la sua collaborazione, ma anche alla Siria per la sua approvazione. Ora l'Onu deve fissare al più presto una data per una conferenza di pace".