21 dicembre 2013 Siria, Assad e il falafel da record Quasi la metà della popolazione siriana è colpita da insicurezza alimentare. Ma i media del regime celebrano la realizzazione del "panino di falafel più lungo al mondo" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:18 - La guerra in Siria continua a uccidere. Secondo l'Onu quasi metà della popolazione siriana non ha cibo a sufficienza per far vivere le proprie famiglie. Ma i media del regime di Damasco quasi non ci fanno caso e danno ampio spazio a un'altra notizia: la realizzazione in un ristorante della capitale del "panino di falafel più lungo al mondo". Le foto che circolano in rete, pubblicate sull'edizione online del quotidiano al Thawra, mostrano una tavolata a Duweila, alla periferia di Damasco, su cui è disteso il panino lungo 45 metri, farcito con polpette fritte di ceci, pomodori, prezzemolo, crema di sesamo e sottaceti. "Un modo come un altro per ritrovare la normalità", scrive qualcuno su Twitter. "Uno spettacolo per distrarre i siriani che vivono nella capitale", cinguettano altri, per non far pensare che fuori dal centro blindato di Damasco si muore anche di fame.