Siria, Asma Assad senza trucco 3 ottobre 2013

08:53 - La moglie di Bashar al Assad, Asma, è cambiata. In questa foto, pubblicata sul suo profilo Facebook, la first lady 38enne appare pallida, dimagrita e spettinata. Molto diversa da come finora è stata ritratta nelle foto ufficiali diffuse dal regime, dove Asma era sempre apparsa sorridente, con il viso sereno, l'acconciatura perfetta e abiti di classe. Qui, vestita completamente di nero, senza trucco né gioielli, abbraccia la madre di un soldato morto per difendere il regime.