Siria, al via distruzione armi chimiche

13:35 - Gli esperti dell'Organizzazione per la proibizione della armi chimiche hanno cominciato la distruzione sia degli arsenali sia dei centri di produzione di gas tossici in Siria. Lo ha annunciato un funzionario della missione congiunta Opac-Nazioni Unite a Damasco, precisando che la prima fase dell'operazione durerà un mese. L'intero arsenale chimico siriano deve essere distrutto entro metà 2014, in base all'accordo russo-americano.

Il primo passo per la distruzione della armi chimiche è stata la presentazione della lista dei siti da parte del governo di Damasco all'Opac, ha sottolineato il funzionario. "Ora - ha aggiunto - è cominciata la fase operativa, con la squadra che si è recata in un sito per verificare e distruggere il materiale dichiarato".