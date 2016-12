00:58 - Secondo un sondaggio Wall Street Journal-Nbc, il democratico Bill De Blasio, italoamericano, è in testa con il 65% delle preferenze nella corsa alla carica di sindaco di New York contro appena il 24% del repubblicano Joe Lotha. Il 64% degli interpellati ritiene comunque che, chiunque sarà il nuovo sindaco, dovrà spingere la città in una direzione diversa rispetto all'amministrazione uscente di Michael Bloomberg.