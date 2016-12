Tgcom24 >

Sindaco di New York, avanti nei sondaggi "l'italiano" Bill De Blasio 5 novembre 2013 Sindaco di New York, avanti nei sondaggi "l'italiano" Bill De Blasio Il candidato democratico è avanti con il 65% delle preferenze, contro il 24% del repubblicano Joe Lotha. Il paese d'origine del nonno materno, nel Beneventano, pronto ai festeggiamenti

19:58 - L'italoamericano Bill De Blasio, democratico, è sempre in testa nei sondaggi, con il 65% delle preferenze contro il 24% del repubblicano Joe Lotha, nella corsa a sindaco di New York, giunta alle ultimissime battute. Oggi si vota, e a Sant'Agata dei Goti, paese d'origine del nonno materno, in provincia di Benevento, si preparano una maratona e una festa in attesa dell'esito del voto.

Secondo l'ultimo sondaggio condotto da Wall Street Journal-Nbc, il 64% degli interpellati ritiene che chiunque sarà il nuovo sindaco dovrà spingere la città in una direzione diversa rispetto all'amministrazione uscente, a fronte del 31% che ritiene necessario portare avanti le politiche dell'attuale sindaco Michael Bloomberg.



Il programma di De Blasio, 52 anni, newyorkese della lower class, origini italiane e tedesche, è questo: far pagare più tasse ai residenti che guadagnano più di 500mila dollari l'anno per finanziare gli asili nido e cambiare la legge sui salari minimi. Anche da rappresentante dei diritti dei cittadini nel distretto di Brooklyn, incarico che ricopre dal 2010, il candidato ha sempre difeso la cultura, i deboli e gli emarginati.