19:45 - "Sono contento di trattare ma non lo faccio con una pistola puntata alla testa degli americani". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama che, a sorpresa, è uscito dalla Casa Bianca per una passeggiata, durante la quale si è recato da "Taylor Gourmet", catena fast food scelta perché offre sconti del 10% ai dipendenti in congedo forzato per lo "shutdown".