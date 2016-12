Shutdown, Obama: "Far ripartire il governo o il Paese rischia il default"

19:59 - "Bisogna riaprire il governo e non cedere al ricatto di una parte dei repubblicani". L'avvertimento viene da Barack Obama dopo lo shutdown, la semiparalisi del governo Usa per lo stop all'innalzamento del tetto del debito. Il presidente lancia dunque al Congresso l'appello a evitare che si arrivi a un nuovo niente di fatto, perché "un default dello Stato vorrebbe dire una chiusura dell'economia".

"Shutdown è una crociata ideologica" - Per Obama, lo shutdown è "una crociata ideologica di una fazione dei repubblicani che nega i diritti a milioni di americani". Sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, "più la chiusura del governo federale sarà lunga, peggiori saranno gli effetti", ha aggiunto Obama auspicando che il Congresso riprenda il prima possibile i lavori e superi l'impasse.



"Tutto per ostacolare la riforma sanitaria" - "Basta fermare il governo attraverso le crisi. Il Congresso deve smetterla con questa abitudine", ha quindi detto il presidente Usa, sottolineando come "l'Obamacare non è sul tavolo del negoziato e l'innalzamento del tetto del debito non aumenterà il deficit e non costerà ai contribuenti un solo dollaro".