6 dicembre 2013 Shanghai, scuole chiuse per troppo smog La municipalità invita la popolazione a non uscire di casa. Pm 2,5 oltre il valore 500, l'Oms fissa a 25 il livello di pericolosità

07:21 - Allarme inquinamento a Shanghai: la municipalità ha chiuso tutte le scuole a causa dell'alta coltre di smog e della enorme concentrazione delle polveri sottili pm 2,5. Alle 13 locali è stata registrata una concentrazione di pm 2,5 (quelle più pericolose perché si insinuano negli organi umani) a 509 microgrammi per metro cubo, superando il limite di 500 nella scala Air Quality Index dell'Epa, l'agenzia per la protezione ambientale Usa.

Il dato è stato registrato dalle centraline del consolato americano a Shanghai ed è considerato estremamente pericoloso, invitando tutti a non uscire di casa. Altre centraline registrano un dato di poco inferiore, comunque sopra i 500, mentre le centraline ufficiali del governo di Shanghai registrano un dato di 447, senza però indicare a che ora è stato registrato il dato.



Il precedente record a Shanghai era di 317. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa a 25 microgrammi per metro cubo il limite per la concentrazione di Pm 2,5. Il limite attuale a Shanghai supera di oltre 20 volte il limite fissato.