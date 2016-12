Shanghai, pioggia di escrementi nei pressi dell'aeroporto di Pudong

11:05 - Secondo quanto riferisce lo Shanghai Daily, i residenti nella zona dell'aeroporto internazionale di Pudong, a trenta chilometri a sud-est di Shanghai, hanno denunciato un fenomeno alquanto spiacevole. Pare che abbiano notato una pioggia di feci cadere dal cielo sul terreno o, peggio, sui veicoli parcheggiati. Alcune casalinghe hanno addirittura lamentato che gli escrementi sono "atterrati" sulla biancheria pulita stesa ad asciugare.

Le autorità locali hanno immediatamente aperto un'inchiesta ma l'ipotesi più probabile è che si sia verificata qualche perdita nei contenitori settici di alcune aerei in transito.



"Al momento - ha dichiarato un funzionario dell'aeroporto di Pudong - non ci sono prove ma se dovessimo individuare una compagnia aerea colpevole di questo tipo di guasto, sarà responsabile di eventuali risarcimenti".



Secondo un esperto citato dal giornale, negli aerei le feci sono generalmente conservate in contenitori disinfettanti. Ad alta quota la temperatura può arrivare anche a meno cinquanta gradi per cui, anche se ci fosse una perdita, le feci si fermerebbero sulla superficie dell'aereo. Tuttavia in fase di atterraggio, quando la temperatura sale, gli escrementi potrebbero staccarsi dal velivolo e precipitare al suolo.