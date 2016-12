Shalabayeva,legale: resta in Italia

11:08 - Alma Shalabayeva resterà per ora in Italia. Lo ha detto l'avvocato Anna D'Alessandro, senza precisare dove la donna potrebbe andare in seguito, ma ricordando che "parte della famiglia è in Svizzera". La permanenza in Italia è "il riconoscimento del grande merito del ministro Bonino" e al Paese per il "ripristino della legalità". La Shalabayeva sta arrivando in Italia con la figlia, Alua, anche lei oggetto dell'espulsione.