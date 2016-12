12:44 - Dopo la notizia dell'annullamento del divieto di lasciare il Kazakistan, in una telefonata dall'ambasciata italiana ad Astana, Alma Shalabayeva ha rivolto al ministro Emma Bonino grandissimi ringraziamenti per l'assistenza del nostro Paese per farle riacquistare la libertà di movimento. Bonino ha espresso "grande soddisfazione" precisando che "l'ambasciata la seguirà passo passo fino alla partenza con la figlioletta Adua".