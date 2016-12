07:27 - Almeno sette persone sono state uccise in un nuovi attentati in Iraq, in particolare a Mosul, nel nord. Secondo fonti mediche e della sicurezza, un kamikaze si è fatto esplodere in un centro di reclutamento dell'esercito a Mosul, uccidendo due persone e ferendone altre sette, mentre altre due persone hanno perso la vita in un attentato ad un ristorante. Sempre a Mosul, una sparatoria è stata fatale a due persone.