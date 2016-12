Senatore Virginia pugnalato in casa

17:33 - E' stato trovato, ferito e sanguinante, in casa a Bath County, in Virginia. Il senatore democratico Creigh Deeds, candidato a governare lo Stato nel 2009, è stato pugnalato nella sua abitazione ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Virginia Hospital di Chralottsville. In casa è stato trovato il cadavere di un altro uomo, forse ucciso da un colpo di pistola: potrebbe essere il figlio dello stesso Deeds. Il senatore presenterebbe diverse ferite da arma da taglio.