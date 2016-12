Senato Usa approva la legge contro le discriminazioni gay sul lavoro

22:07 - Il Senato americano ha approvato una legge contro ogni tipo di discriminazione ai danni di lavoratori gay, lesbiche, bisessuali e trans. La legge, Employment Non Discrimination Act (Enda) passa ora alla Camera a maggioranza repubblicana. "E' un passo storico per l'America verso la realizzazione dei nostri ideali di libertà e giustizia", è stato il commento di Barack Obama. Il presidente ha poi invitato la destra a non bloccare la legge.

"La vittoria di oggi è un omaggio a tutti coloro che hanno combattuto per questi passi avanti, a partire dai moti di Stonewall più di tre decenni fa". Lo afferma il presidente Barack Obama citando i celebri incidenti in un bar di New York, considerati una pietra miliare nella lotta della comunità gay per l'uguaglianza.



"Ora - sottolinea Obama - tocca alla Camera dei Rappresentanti. Questo disegno di legge ha il pieno sostegno del popolo americano, tra cui la maggioranza degli elettori repubblicani, così come molte aziende , piccole imprese e le comunità di fede. Tutti loro - conclude Obama - riconoscono che il nostro Paese sarà più giusto e più prospero quando sarà capace di sfruttare i talenti dati da Dio di ogni individuo".



"Repubblicani non bloccate la legge" - "Un partito in un ramo del parlamento non blocchi la volontà di milioni di americani che vogliono andare a lavorare ogni giorno ed essere giudicati semplicemente per il lavoro che fanno. E' il momento di porre fine a questo tipo di discriminazione sul posto di lavoro". Questa l'energica esortazione di Obama verso la maggioranza repubblicana della Camera a dare il definitivo via libera al testo. "Chiedo alla Camera di votare quel testo e inviarlo alla mia scrivania in modo da posso firmarlo e trasformarlo in legge. In quel giorno - conclude Obama - la nostra nazione avrà un altro passo storico verso la realizzazione degli ideali fondanti che ci definiscono come americani".



Coronato il sogno di Ted Kennedy - E' un sogno postumo che si realizza per Ted Kennedy, che presentò questo testo quasi 10 anni fa. Una maggioranza bipartisan, 64 si e 32 no, con il sì di ben 10 senatori repubblicani, ha stabilito che nessun lavoratore americano potrà mai perdere il posto di lavoro per colpa della sua identità sessuale. Perché il testo possa diventare legge è ora necessario il definitivo via libera della Camera che voterà la 'Enda' martedì prossimo. Con ogni probabilità, com'è capitato di recente con lo shutdown e il default, all'interno del gruppo repubblicano della Camera si vivrà l'ennesima spaccatura tra l'ala più oltranzista, quella vicina ai Tea Party, e quella moderata che non vuole alienarsi il voto di milioni di omosessuali americani.