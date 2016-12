02:00 - Nell'ex base militare di Deveselu, nel sud della Romania, si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione dei sistemi previsti per lo scudo antimissile Nato. Lanciato tre anni fa, il progetto (al centro di una polemica tra Alleanza atlantica e Russia) mira a installare nell'est Europa e in Turchia intercettori di missili e potenti radar.