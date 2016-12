5 dicembre 2013 Scrive su Twitter: "Drammatico incidente" Poi scopre che la vittima è suo marito Stati Uniti, Caran Johnson partecipa alla diretta web sulle notizie riguardo uno schianto avvenuto nella sua città, Vancouver. Un'ora dopo è costretta ad annunciare la morte del suo compagno: "It’s him. he died" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:58 - Partecipa su Twitter, minuto per minuto, alla diretta riguardante un drammatico incidente avvenuto a Vancouver, negli Stati Uniti, esprimendo dispiacere per quanto accaduto. Poi, quando il marito non le risponde al telefono, Caran Johnson inizia a preoccuparsi. Fino a che scopre che la vittima dello schianto è proprio il padre dei suoi due figli. “It’s him. he died.”, annuncia sul sito di microblogging un'ora dopo lo scontro.

Il 47enne Craig R. Johnson è l'unica vittima dell'incidente avvenuto lungo la superstrada 205. La moglie Caren viene informata dagli agenti della Polizia stradale locale e comunica a tutti la drammatica notizia.



Tantissimi i messaggi di solidarietà giunti poco dopo al suo profilo. "Grazie di cuore a tutti per le preghiere e i pensieri. Risponderò a ciascuno di voi più tardi", scrive chiudendo la giornata più brutta della sua vita.