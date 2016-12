08:07 - L'ambulanza, a sirene spiegate, la stava portando in ospedale in Australia quando è stata coinvolta in un incidente: il mezzo di soccorso, colpito da un furgone, si è ribaltato. E nello scontro i portelloni posteriori si sono aperti, facendo volare fuori la paziente. Un incidente terribile, che però fortunatamente ha avuto solo conseguenze lievi: la partoriente è stata ricoverata per ferite lievi, così come l'autista dell'ambulanza.