Scontri Sud Sudan, 500 morti

15:30 - E' il bilancio di un massacro, quello dei violenti scontri tra diverse fazioni militari in Sud Sudan: le vittime, secondo quanto riferito dall'Onu, sono quasi 500, mentre i feriti sono oltre 800. Un vero e proprio bagno di sangue che ha costretto 15mila persone a rifugiarsi nelle basi Onu della capitale, Juba. Dietro i disordini ci sarebbe un tentativo di golpe sventato dal presidente, Salva Kiir. La Farnesina sconsiglia i viaggi.

Il segretario generale Ban Ki-moon aveva lanciato l'allarme, dicendosi "profondamente preoccupato" per ciò che stava accadendo nel paese, con il rischio che gli scontri si trasformassero in un vero e proprio bagno di sangue. E i dati resi noti da un responsabile Onu al Consiglio di Sicurezza non hanno lasciato dubbi: il bagno di sangue c'è stato.



A spararsi addosso, con armi pesanti e leggere, fazioni militari rivali della guardia repubblicana. Le strade polverose di Juba sono deserte, la gente non esce da casa e dalle capanne e si vede solo qualche veicolo di pattuglia mentre la rappresentante delle Nazioni Unite nel Paese, Hilde Johnson, ha lanciato un appello a tutti i cittadini e alle forze in campo a evitare le violenze basate sull'appartenenza etnica.



Dietro i disordini ci sarebbe un tentativo di golpe sventato dal presidente Salva Kiir, secondo il quale il tentativo di putsch sarebbe da attribuire all'ex vicepresidente Riek Machar, licenziato a luglio. Ma è l'allarme degli Stati Uniti a dare il segno della gravità di una situazione vicina a sfuggire a qualsiasi controllo. Washington ha deciso di sospendere tutte le normali attività dell'ambasciata in Sud Sudan e di evacuare il personale americano non essenziale. Il Dipartimento di Stato ha chiesto anche agli altri cittadini statunitensi di lasciare il Paese al più presto.



A causa del deterioramento della sicurezza, la Farnesina, con un avviso sul sito viaggiaresicuri.it, sconsiglia "vivamente" ai connazionali di recarsi nel Paese. Agli italiani che intendano viaggiare o restare sotto la propria responsabilità in Sud Sudan si "raccomanda la massima prudenza e di rimanere in stretto contatto con l'ambasciata d'Italia in Addis Abeba, evitando in ogni caso gli spostamenti via terra al di fuori delle aree urbane".



Bonino: "Iniziata l'evacuazione" - Dopo gli scontri il governo italiano ha disposto l'evacuazione dei nostri concittadini presenti in Sud Sudan. Lo rende noto il titolare della Farnesina, Emma Bonino, nell'audizione alla Commissione congiunta Esteri-Difesa alla Camera: "Iniziata l'evacuazione dal Paese, dove sono presenti soprattutto operatori umanitari. Siamo pronti a fare lo stesso anche in Repubblica Centrafricana".