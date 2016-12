17:03 - E' di un morto e almeno due feriti il bilancio provvisorio dei pesanti scontri tra manifestanti pro e anti governativi che si stanno verificando a Bangkok, in Thailandia. La situazione più critica nei pressi dello stadio della città, dove si sono uditi spari di arma da fuoco. Nelle prossime ore la tensione potrebbe salire ulteriorimente, con la manifestazione, annunciata per domenica, per occupare la sede del governo.