23:46 - Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, con il quale ha discusso modalità per fermare la violenza. Lo afferma la portavoce del Dipartimento di Stato, Jennifer Psaki, sottolineando che l'inviato speciale americano per il Sudan e il Sud Sudan, Donald Booth si recherà nell'area per trattare.