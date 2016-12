02:00 - Quattro persone sono morte in una serie di scontri fra cristiani e musulmani in un villaggio nella regione di Minya, nell'alto Egitto. La violenza, hanno spiegato fonti locali, è esplosa al diffondersi di voci su una relazione fra una giovane musulmana e un ragazzo cristiano. Alcune abitazioni di copti sarebbero state date alle fiamme. Ventisette i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.