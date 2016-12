21:10 - Sale a due morti il bilancio provvisorio degli scontri in Egitto, al Cairo, fra i sostenitori del deposto presidente Mohamed Morsi, i militanti dell'opposizione e le forze dell'ordine. Le vittime, secondo quanto hanno riferito i soccorritori, sono un ragazzino di dodici anni e un uomo. Almeno 20 i feriti in tafferugli avvenuti in varie città del Paese, soprattutto nella regione del Delta del Nilo.