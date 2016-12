06:32 - E' di 16 morti, due dei quali poliziotti, il bilancio degli scontri tra agenti e manifestanti durante una protesta nella regione dello Xinjiang, in Cina. La polizia, secondo quanto riferito dal governo regionale, è stata attaccata dai rivoltosi che hanno lanciato ordigni esplosivi e tentato di accoltellare gli agenti che stavano effettuando arresti di "sospetti criminali" in un villaggio presso l'antica Via della Seta.