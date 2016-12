Schiave Londra, rilasciati gli aguzziniCameron: "Un caso spaventoso"

14:48 - Sono stati rilasciati dietro cauzione marito e moglie ultrasessantenni arrestati nell'ambito dell'inchiesta sulle tre donne tenute in stato di schiavitù per oltre 30 anni a sud di Londra. Lo ha reso noto la polizia britannica. La coppia è stata rilasciata in attesa di informazioni supplementari, ha precisato Scotland Yard. Le tre sarebbero vittime e testimoni di un traffico di esseri umani: la polizia sta cercando di individuare eventuali altre vittime.

Cameron: "Un caso spaventoso" - "E' un caso assolutamente spaventoso". Così il premier britannico, David Cameron, ha definito, tramite il suo portavoce, la vicenda.



"Non abbiamo mai visto nulla del genere" - Così l'ispettore Kevin Hyland, al vertice del dipartimento sul traffico degli esseri umani della polizia londinese, commenta la liberazione delle tre donne, tenute in schiavitù per tre decenni in un'abitazione di un sobborgo londinese, Lambeth.



La polizia: "Venivano picchiate" - Le tre donne venivano picchiate e tenute in terribili condizioni. E' quanto ha dichiarato in una conferenza stampa Steve Rodhouse, un comandante della polizia di Scotland Yard. Rodhouse ha anche confermato che la Met Police ha accusato gli aguzzini (peraltro già arrestati negli anni Settanta) di "schiavitù".



Polizia a caccia di possibili altre vittime - Le tre protagoniste di questa drammatica e incredibile storia potrebbero non essere le uniche ad aver trascorso anni segregate. La polizia sospetta che, dietro la loro reclusione, vi sia una tratta di esseri umani ed è al lavoro per cercare di individuare altre possibili vittime. Lo riporta l'edizione online del quotidiano britannico Daily Mail.



La denuncia dopo uno show in tv - La 69enne malese, la 57enne irlandese e la 30enne britannica sono state liberate il 25 ottobre scorso. Sarebbe stata l'irlandese a permettere la loro liberazione: dopo aver visto un documentario in tv sui matrimoni forzati, avrebbe infatti telefonato a un'associazione benefica il cui numero era comparso sullo schermo, chiedendo aiuto. La Onlus ha immediatamente avvertito la polizia, che ha dapprima individuato l'abitazione per poi intervenire.



Test del DNA per capire se ci sono parentele - La polizia londinese non si sbilancia su possibili legami di parentela tra le tre donne e tra le stesse e i carcerieri. In particolare, sotto la lente di ingrandimento c'è la vita della più giovane delle segregate, la 30enne britannica, che secondo gli investigatori non avrebbe mai avuto contatti con il mondo esterno. Sarà il test del DNA a fare chiarezza.