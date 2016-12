14:35 - Il primo ministro britannico, David Cameron, definisce "un caso assolutamente spaventoso" quello delle tre donne tenute in schiavitù in una casa nel sud di Londra e liberate dopo 30 anni. Emergono intanto alcune novità sui due presunti aguzzini, arrestati giovedì e rilasciati dietro cauzione: Scotland Yard ha rivelato che la coppia era già finita in manette negli anni '70.