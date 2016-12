Schiaffi in pubblico, la scappatella costa cara ad un ragazzo cinese

15:47 - Quando ha deciso di tradire la propria fidanzata, probabilmente non sapeva a cosa stava andando incontro. Scoperta la scappatella, la compagna ha deciso di non farla passare liscia a questo Don Giovanni cinese. Lo ha costretto ad inginocchiarsi in strada e lasciarsi schiaffeggiare in pubblico, sotto l'occhio incredulo dei passanti.