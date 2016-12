Scandalo Datagate, la Germania è pronta ad ascoltare Edward Snowden

17:10 - Il ministro degli Interni tedesco, Hans-Peter Friedrich, è disposto ad ascoltare Edward Snowden: "Troveremo il modo se sarà pronto a parlare con le autorità tedesche", ha detto. Se la "talpa" del Datagate vuole fornire informazioni "le accogliamo volentieri", ha affermato. Snowden "vorrebbe spiegare i fatti davanti al Congresso Usa per chiarire" le accuse di spionaggio, ha aggiunto il deputato Hans Stroebele, che giovedì lo ha incontrato a Mosca.

Stroebele, che è convinto che Snowden non sia affatto anti-americano, ha confermato che è pronto a testimoniare in Germania se gli verranno garantiti sicurezza e asilo.



La lettera di Snowden al governo tedesco - "Ho fiducia che con il sostegno della comunità internazionale, il governo degli Stati Uniti lascerà perdere il suo comportamento dannoso". Lo ha scritto la "talpa" del Datagate in una lettera indirizzata al governo tedesco e consegnata giovedì al deputato dei Verdi tedeschi. "Dire la verità non è un crimine", ha scritto ancora Snowden.