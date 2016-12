Scandalo Datagate, Hillary Clinton scarica Obama: "Fare chiarezza"

16:50 - Sul caso Datagate e intercettazioni l'ex segretario di Stato Usa Hillary Clinton si smarca da Barack Obama e dice: "Non si è ancora fatta piena chiarezza sull'accaduto. Alle accuse e ai sospetti dei nostri alleati non abbiamo risposto in modo adeguato, fornendo i dettagli necessari". E, pur non citando mai il presidente Usa, critica duramente il modo in cui l'amministrazione ha trattato lo scandalo che travolge da mesi la National Security Agency.

Si rafforza il fronte Onu contro lo spionaggio selvaggio - Mentre Washington pensa a come fronteggiare la situazione, la mobilitazione di Germania e Brasile ha trovato terreno fertile alle Nazioni Unite dove altri 19 Paesi stanno lavorando con Berlino e Brasilia ad una bozza di risoluzione dell'Assemblea Generale che stabilisca maggiori diritti alla privacy su internet. La spinta segna il primo grande sforzo internazionale per limitare le intrusioni della National Security Agency nelle comunicazioni.