Sbarca sulla Luna la prima sonda cinese

20:08 - La sonda spaziale Chang'e-3 si è posata sulla Luna, facendo così diventare la Cina la terza nazione a riuscire nell'allunaggio, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. Dopo aver attivato i suoi retrorazzi per rallentare, Chang'e-3 è atterrata in una zona chiamata la Baia degli archi del cielo, dove invierà in missione un veicolo d'esplorazione senza pilota, il "coniglio di Giada".