Satellite Goce, nessun impatto Ma è allerta fino a domani sera

11:37 - Sta viaggiando verso la Terra e si disintegrerà a contatto con l'atmosfera: è il satellite Goce, lanciato nello spazio nel marzo del 2009 dall'Agenzia spaziale europea (Esa). Ma non è noto sapere dove i frammenti del velivolo andranno a depositarsi. La Protezione civile non esclude il rischio che alcuni di essi possano cadere in Italia. Tre le finestre di interesse: a patire dalle 10 di oggi fino alle 9.35 di domani. Escluso un impatto in mattinata.

Non è ancora possibile, invece, escludere la pur remota possibilità che uno o più parti possano cadere in Italia nelle altre due finestre temporali già indicate: dalle 19.44 alle 20.24 di oggi interessando potenzialmente i territori di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna, e dalle 7.48 alle 8.28 di domani, lunedì 11 novembre, coinvolgendo potenzialmente il Sud (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia). L’Agenzia Spaziale Italiana, che continuerà a rilasciare periodicamente le disponibili previsioni di rientro al fine di mantenere l’intero sistema di protezione civile aggiornato, sottolinea che, a causa del comportamento di Goce, le finestre temporali di rischio sull’Italia potranno essere progressivamente eliminate o confermate solo poche ore prima o a ridosso del rientro stesso.