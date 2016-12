Sanità,Obama:non si torna indietro

18:44 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, difende la sua riforma sanitaria, al centro di molte polemiche: "So bene i problemi che abbiano avuto sinora. Ma è una buona legge e non accetterò il tentativo vergognoso di cancellarla". Sul malfunzionamento del relativo sito, l'inquilino della Casa Bianca non ha nascosto il suo dispiacere: "Sono molto deluso di come sono andate le cose. Per questo credo che dobbiamo migliorare la situazione".