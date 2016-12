22:52 - E' salito a 11 morti il bilancio delle vittime di "San Giuda", la tempesta abbattutasi sul Nord Europa. Due morti si contano nei Paesi Bassi, altri quattro in Gran Bretagna, tre in Germania, una nel nord della Francia e l'ultimo in Danimarca. Quasi 300mila persone (220mila in Inghilterra e 75mila in Francia) sono rimaste senza elettricità.