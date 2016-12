Tgcom24 >

San Francisco si trasforma in Gotham City e realizza il sogno di Batkid 16 novembre 2013 San Francisco si trasforma in Gotham City e realizza il sogno di Batkid Miles Scott, 5 anni, malato di leucemia da quando aveva 18 mesi, ha realizzato il suo desiderio di combattere il crimine come un vero supereroe

12:15 - Grazie a lui, oggi San Francisco è una città più sicura. Miles Scott, 5 anni, malato di leucemia da quando aveva 18 mesi, ha sempre sognato di diventare come il suo eroe Batman e per un giorno è stato accontentato. Eccolo allora nei panni di Batkid in una San Francisco trasformata per l'occasione in Gotham City, grazie all'intervento della fondazione "Make-A-Wish" (Realizza un desiderio).

Al fianco di Miles, migliaia di persone che lo hanno seguito nella sua giornata di lotta al crimine e anche un fan di eccezione, Barack Obama, che ha voluto, attraverso un video postato su Twitter, complimentarsi con il supereroe in miniatura.