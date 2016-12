20 dicembre 2013 San Francisco, il matrimonio è essenziale... e gli sposi sono completamente nudi Gypsy Taub, 44 anni, ex spogliarellista e attivista, e il neosposo ventenne, Jaymz Smith, volevano protestare contro una legge della città Usa che vieta la nudità in pubblico Tweet google 0 Invia ad un amico

16:42 - Dovendo scegliere un tema per il matrimonio, Gypsy Taub, 44 anni, ex spogliarellista e attivista, e il neosposo ventenne, Jaymz Smith, hanno deciso evidentemente per l'essenziale. I due si sono sposati infatti nudi nel Municipio di San Francisco. "Il nostro matrimonio è anche una protesta", ha spiegato la Taub che da circa un anno combatte per abolire la legge cittadina che vieta qualsiasi nudità in pubblico. Matrimonio riuscito, ma festa interrotta: poco dopo essere usciti dal municipio i due sono stati coperti e arrestati.