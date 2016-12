S. Giuda, la bufera è servita (sul web)

18:44 - Sul web è stata ribattezzata "Stormageddon". Stiamo parlando della tempesta di San Giuda che si è abbattuta sul Nord Europa. In tantissimi hanno affrontato la furia della natura con un cellulare in mano per filmare la bufera dell'anno. C'è allora chi ha voluto cavalcare un'onda alta 24 metri sulle coste del Portogallo. Chi si è avventurato dentro i vortici di pioggia. E chi in mezzo alla bufera ci si è trovato per sbaglio.