Russia:spionaggi? Sviano attenzione

13:54 - "Un chiaro tentativo di sviare l'attenzione da un problema esistente, l'attività di spionaggio Usa oggetto di discussione ora tra le capitali europee e Washington": così Dmitri Peskov, portavoce di Putin, commenta la notizia apparsa sulla stampa italiana che al G20 i leader sono stati nel mirino dello spionaggio russo. "Non conosciamo le fonti di queste notizie", ha aggiunto Peskov, per il quale comunque si tratta di un'ipotesi "che non esiste".