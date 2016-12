Russia, rilasciato su cauzione l'attivista italiano di Greenpeace

17:18 - Sarà rilasciato su cauzione Cristian D'Alessandro, il 30enne italiano arrestato il 19 settembre in Russia per aver preso parte a un'azione di Greenpeace contro le trivellazioni nell'Artico. Potrà tornare a casa, come gli altri attivisti, che saranno però obbligati a ritornare in Russia se convocati dagli investigatori. A renderlo noto è la stessa associazione ambientalista, sottolineando come D'Alessandro rimanga tuttavia accusato di vandalismo.

Lo ha deciso un tribunale di San Pietroburgo. Altri due attivisti di Greenpeace, coinvolti sempre nell'assalto a una piattaforma petrolifera di Gazprom nell'Artico, sono stati rilasciati su cauzione: si tratta dell'argentina Camila Speziale e del canadese Paul Douglas Ruzycki. In tutto gli attivisti arrestati erano 30.



Il padre: "Vado a prenderlo in Russia" - "Sono troppo euforico, datemi il tempo di riprendermi". Così Aristide D' Alessandro, padre di Cristian, ha commentato la notizia. "Al 99% - ha aggiunto - mi recherò in Russia per andare a prendere mio figlio".



Letta: "Un primo passo" - "Appena avuta certezza da S.Pietroburgo ho comunicato al padre di D'Alessandro notizia della liberazione su cauzione del figlio. Primo passo". Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio, Enrico Letta.