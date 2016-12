Russia, Khodorkovsky può tornare

11:28 - L'ex magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky, arrivato venerdì in Germania (dove ha potuto riabbracciare il figlio), dopo essere stato graziato da Vladimir Putin, è "libero di tornare in Russia". Lo ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rifiutando di precisare se per il rilascio dell'ex patron della Yukos, dopo dieci anni di carcere, siano state poste condizioni oppure se Khodorkovsky sarà libero di fare politica nel suo Paese.