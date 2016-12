Tgcom24 >

Russia: direttore Bolshoi sfigurato, tutti condannati nel processo 3 dicembre 2013 Russia: direttore Bolshoi sfigurato, tutti condannati nel processo Gli imputati sono l'ex ballerino Pavel Dmitricenko (mandante), Iuri Zarutski, esecutore reo confesso, e Andrei Lipatov, l'autista. Sono colpevoli di aver "arrecato un grave danno alla salute di Serghiei Filin". Condanne dai 4 ai 10 anni

16:16 - Tutti colpevoli: è il verdetto del tribunale nel processo per l'attacco con l'acido contro il direttore del Bolshoi, Serghiei Filin, per il quale erano imputati l'ex ballerino Pavel Dmitricenko (mandante), Iuri Zarutski, esecutore reo confesso, e Andrei Lipatov, l'autista. Il giudice ha sostenuto che i tre imputati sono colpevoli di aver "arrecato un grave danno alla salute di Serghiei Filin", commettendo il reato in "concorso premeditato".

Dmitricenko è stato condannato a 6 anni di carcere. Pena di 10 anni per Zarutski e di 4 per l'autista Andrei Lipatov. L'accusa aveva chiesto rispettivamente 9, 10 e 6 anni.



La dichiarazione di colpevolezza è stata letta in un'aula gremita di giornalisti. Assente il direttore del Bolshoi. "Filin non pensa che gli imputati meritino clemenza e chiede alla corte di infliggere a tutti una giusta condanna in carcere", avevano detto nei giorni scorsi i suoi avvocati.