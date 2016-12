11:04 - Un'esplosione in una stazione ferroviaria a Volgograd, nella Russia meridionale, ha provocato la morte di almeno dieci persone. Lo riferisce l'agenzia Ifax, aggiungendo che si tratta di un attentato suicida, come già avvenuto lo scorso 21 ottobre. In quell'occasione sempre una donna, di origine islamica, si fece esplodere a Volgograd, uccidendo sette persone.