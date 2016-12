30 dicembre 2013 Russia, attentato a Volgograd: 14 morti Mosca: non ci faremo piegare dai terroristi Identificato il kamikaze artefice della strage: si è fatto esplodere a bordo di un bus Tweet google 0 Invia ad un amico

19:30 - Nuovo attentato a Volgograd, nel sud della Russia: almeno 14 persone sono morte stamattina in un'esplosione a bordo di un filobus. I feriti sono 27. Un uomo si è fatto esplodere intorno alle 8.23, vicino a un mercato. Il ministero degli Esteri: i terroristi non ci piegheranno. Domenica era stata colpita la stazione ferroviaria della città: una donna kamikaze ha provocato la morte di 18 persone e il ferimento di altre 40.

Tra i feriti anche tre bambini - Tra le persone ferite ci sono anche tre bambini. Un bimbo di circa sei mesi "è in coma e ha diverse ferite al cranio". Il ministro della Salute Veronika Skvortsova fa sapere che le sue condizioni sono "estremamente serie" ed è possibile che i suoi genitori "siano morti".



I due attentati molto simili - L'attentatore suicida, secondo quanto riferito dagli investigatori, ha agito con 4 kg di esplosivo Tnt. Inoltre sono stati riscontrati "elementi identici" all'attacco di ieri nella stazione ferroviaria. "Come alla stazione, la bomba era piena di schegge. Forse i due ordigni sono stati fabbricati nello stesso posto", hanno precisato fonti locali.



Mosca: "I terroristi non ci piegheranno" - Il ministero degli Esteri ha diramato una dura nota contro i due attacchi kamikaze di Volgograd, definiti "tentativi da parte di terroristi di aprire un fronte interno". Ma noi "non arretreremo dalla lotta contro il terrorismo", continua il ministero, che paragona questi atti a quelli che si verificano "in Usa, in Siria e dovunque".



Identificati i due attentatori - Hanno un nome i due kamikaze che hanno causato la morte di 32 persone nel giro di meno di 24 ore. L'uomo responsabile dell'attentato sull'autobus sarebbe Pavel Pechenkin, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza all'agenzia Interfax. Nato a Volzhsk, nella repubblica dei Mari, nel centro della Russia, nella primavera del 2012 si era unito ai militanti del Daghestan dopo essersi convertito all'Islam e dopo aver cambiato nome, ribattezzandosi Ansar ar-Rusi. Oksana Aslanova è la donna kamikaze dell'attacco alla stazione di Volgograd. Fonti della polizia, citate dai media russi, avevano riferito che la donna non ha agito da sola, ma che era accompagnata da un uomo chiamato Pavlov, che portava uno zaino sulle spalle.



Intanto, il bilancio preliminare è stato confermato ai media dal portavoce del comitato d'inchiesta russo Vladimir Markine e dal ministero dell'Interno, il quale ha reso noto che sui fatti è "stata aperta un'inchiesta per attentato terroristico e traffico d'armi".



Putin fa innalzare il livello d'allerta - Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un nuovo rafforzamento delle misure di sicurezza in tutto il Paese dopo il secondo attentato. Lo ha reso noto l'antiterrorismo. Già domenica c'era stato un innalzamento del livello di allerta dopo la strage nella stazione della città nel sud della Russia.